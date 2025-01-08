Астанчанин продал несуществующий дубайский шоколад и попал под суд

В Астане вынесли приговор мужчине, который обманул горожан на 300 тыс. тенге, продав им несуществующий дубайский шоколад, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Согласно материалам суда, гражданин А. обманул десять человек на общую сумму 301 тыс. тенге – он обещал продать им дубайский шоколад, но товара астанчане так и не получили.

В суде подчеркнули, что вина подсудимого была доказана показаниями потерпевших, банковскими переводами и материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы. Сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признаны раскаяние в содеянном и возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено", – говорится в сообщении суда.

В итоге суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил к 3 годам ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Оно наказывается:

штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.