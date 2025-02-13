Экс-замакима Алматы Ержана Бабакумарова арестовали в Астане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова арестовали на 15 суток за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент NUR.KZ.
В материалах дела, опубликованных в судебном кабинете на сайте Верховного суда, сообщается, что машину Бабакумарова Ержана Жалбаковича остановили 29 января 2025 года около 03.15 на улице Тулебаева в Астане. Он управлял авто Toyota Land Crusier Prado в состоянии алкогольного опьянения, говорится в постановлении суда.
В результате суд постановил назначить ему 15 суток административного ареста и лишить права управления автомобилем на 7 лет.
Ержан Бабакумаров с 2019 по 2022 год был заместителем акима города Алматы.
С 2022 года он возглавлял РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан.
В сентябре 2022 года он был освобожден от поста в РГУ "СЦК".
К слову, в документах в судебном кабинете отмечается, что Бабакумаров является безработным.
Напомним, ранее мы рассказывали, что казахстанку в 74 года лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220542-eks-zamakima-almaty-erzhana-babakumarova-arestovali-v-astane/