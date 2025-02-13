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Экс-замакима Алматы Ержана Бабакумарова арестовали в Астане

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Ержан Бабакумаров
Ержан Бабакумаров. Фото: сайт акимата города Алматы

Бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова арестовали на 15 суток за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент NUR.KZ.

В материалах дела, опубликованных в судебном кабинете на сайте Верховного суда, сообщается, что машину Бабакумарова Ержана Жалбаковича остановили 29 января 2025 года около 03.15 на улице Тулебаева в Астане. Он управлял авто Toyota Land Crusier Prado в состоянии алкогольного опьянения, говорится в постановлении суда.

В результате суд постановил назначить ему 15 суток административного ареста и лишить права управления автомобилем на 7 лет.

Ержан Бабакумаров с 2019 по 2022 год был заместителем акима города Алматы.

С 2022 года он возглавлял РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан.

В сентябре 2022 года он был освобожден от поста в РГУ "СЦК".

К слову, в документах в судебном кабинете отмечается, что Бабакумаров является безработным.

Напомним, ранее мы рассказывали, что казахстанку в 74 года лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220542-eks-zamakima-almaty-erzhana-babakumarova-arestovali-v-astane/