Ержан Бабакумаров освобожден от должности директора СЦК

Ержан Бабакумаров. Фото: сайт акимата города Алматы

Ержан Бабакумаров освобожден от должности директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан", – говорится в тексте распоряжения.

Пост директора СЦК получил Аскар Умаров. До недавнего времени он был министром информации и общественного развития.

Биография

Ержан Бабакумаров родился в 1969 году в поселке Карабулак Талды-Курганской области (упразднена в 1997 году).

Согласно информации на официальном сайте СЦК, в 1991 году Бабакумаров окончил Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби по специальности "Преподаватель политической истории".

В 1995 году окончил аспирантуру Казахского Национального Университета имени аль-Фараби.

Трудовой путь

С 1995 по 1996 год – заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана.

В 1996 году – главный специалист аппарата акима города Алматы.

С 1996 по 2004 год – старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Казахстана.

В 2004 году работал главным инспектором социально-политического отдела Администрации президента РК.

В 2004-2005 годах – заведующий информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики Администрации президента.

С 2005 по 2006 год – заведующий информационно-аналитическим центром Администрации президента.

С 2006 по 2007 год – вице-министр культуры и информации; культуры, информации и спорта Республики Казахстан.

В 2007-2008 годы – ответственный секретарь Министерства культуры и информации.

С 2008 по 2012 год – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра.

С 2012 по 2016 год – директор Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан.

В 2016-2018 годах – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра.

В 2018-2019 годах – заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации президента, советник президента.

С 2019 по 2022 год был заместителем акима города Алматы.

С 2022 года и по настоящее время возглавлял РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985973-babakumarov-lishilsya-dolzhnosti-direktora-stsk/