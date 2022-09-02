Ержан Бабакумаров освобожден от должности директора СЦК
Опубликовано:
Ержан Бабакумаров освобожден от должности директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан", – говорится в тексте распоряжения.
Пост директора СЦК получил Аскар Умаров. До недавнего времени он был министром информации и общественного развития.
Биография
Ержан Бабакумаров родился в 1969 году в поселке Карабулак Талды-Курганской области (упразднена в 1997 году).
Согласно информации на официальном сайте СЦК, в 1991 году Бабакумаров окончил Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби по специальности "Преподаватель политической истории".
В 1995 году окончил аспирантуру Казахского Национального Университета имени аль-Фараби.
Трудовой путь
С 1995 по 1996 год – заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана.
В 1996 году – главный специалист аппарата акима города Алматы.
С 1996 по 2004 год – старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Казахстана.
В 2004 году работал главным инспектором социально-политического отдела Администрации президента РК.
В 2004-2005 годах – заведующий информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики Администрации президента.
С 2005 по 2006 год – заведующий информационно-аналитическим центром Администрации президента.
С 2006 по 2007 год – вице-министр культуры и информации; культуры, информации и спорта Республики Казахстан.
В 2007-2008 годы – ответственный секретарь Министерства культуры и информации.
С 2008 по 2012 год – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра.
С 2012 по 2016 год – директор Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан.
В 2016-2018 годах – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра.
В 2018-2019 годах – заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации президента, советник президента.
С 2019 по 2022 год был заместителем акима города Алматы.
С 2022 года и по настоящее время возглавлял РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985973-babakumarov-lishilsya-dolzhnosti-direktora-stsk/