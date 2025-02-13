Казахстанку задержали из-за мяса на 20 млн тенге

В Туркестанской области женщину подозревают в обмане предпринимателей, торгующих мясом, на 20 млн тенге. Они давали в долг, но деньги не получали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Туркестанской области сотрудники отдела полиции Кентау задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в причастности к ряду мошенничеств.

"Как выяснилось, два года назад подозреваемая взяла мясо у владельца мясного магазина, пообещав расплатиться частями. Однако со временем она не вернула деньги и скрылась.

Стражи порядка установили, что безработная женщина причастна к пяти аналогичным случаям мошенничества. Она также брала мясо в долг у других торговцев, не расплачиваясь, и затем продавала его на рынке по заниженным ценам. Полученные деньги она потратила на личные нужды", - рассказали в МВД.

Ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 20 миллионов тенге. В настоящее время дело в отношении подозреваемой передали в суд.

Ранее предприниматель из Семея заявил о мошенничестве на 12 млн тенге под предлогом совместного бизнеса. Подозреваемого задержали, им оказался знакомый потерпевшего. По сведениям полиции, подозреваемый признал свою вину, однако выяснилось, что деньги уже потрачены.

А в Акмолинской области расследуют мошенничество с арендой магазина. Местный житель, желая заняться бизнесом, потерял 5,5 млн тенге. Он думал, что договорился об аренде помещения, а также приобрел имеющийся в павильоне товар и оборудование, но позже пришел реальный хозяин торговой точки.