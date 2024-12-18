Акмолинец заплатил 5,5 млн тенге за аренду магазина и начал работать, как вдруг появился реальный хозяин
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В Акмолинской области расследуют мошенничество с арендой магазина. Местный житель, желая заняться бизнесом, потерял 5,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в октябре этого года будущий предприниматель из Целиноградского района нашел объявление об аренде продуктового магазина.
"Позвонив по указанному номеру, заявитель договорился с арендодателем об ежемесячной аренде в размере 250 тыс. тенге, кроме того, имеющийся в павильоне товар и оборудование потерпевший также приобрел за 5 млн тенге", - рассказали в ДП Акмолинской области.
Спустя несколько дней после передачи денег акмолинец начал торговлю, но позже пришел реальный хозяин магазина и сообщил, что помещение ранее уже было сдано в аренду.
"Таким образом, несостоявшийся предприниматель лишился 5,5 млн тенге. При этом автор объявления на связь не выходит и не возвращает денежные средства", - отметили в ведомстве.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается местонахождение фиктивного арендодателя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201613-akmolinec-zaplatil-5-5-mln-tenge-za-arendu-magazina-i-nachal-rabotat-kak-vdrug-poyavilsya-realnyy-hozyain/