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Акмолинец заплатил 5,5 млн тенге за аренду магазина и начал работать, как вдруг появился реальный хозяин

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Продуктовый магазин
Магазин. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Акмолинской области расследуют мошенничество с арендой магазина. Местный житель, желая заняться бизнесом, потерял 5,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в октябре этого года будущий предприниматель из Целиноградского района нашел объявление об аренде продуктового магазина.

"Позвонив по указанному номеру, заявитель договорился с арендодателем об ежемесячной аренде в размере 250 тыс. тенге, кроме того, имеющийся в павильоне товар и оборудование потерпевший также приобрел за 5 млн тенге", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Спустя несколько дней после передачи денег акмолинец начал торговлю, но позже пришел реальный хозяин магазина и сообщил, что помещение ранее уже было сдано в аренду.

"Таким образом, несостоявшийся предприниматель лишился 5,5 млн тенге. При этом автор объявления на связь не выходит и не возвращает денежные средства", - отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается местонахождение фиктивного арендодателя.

Ранее жительнице Уральска вынесли приговор за мошенничество с предложением аренды квартиры, которая ей не принадлежала. Потерпевшая, полагая, что ведет переписку с арендодателем, оплатила через банковское приложение предоплату за квартиру.

А подростка из Павлодара подозревают в интернет-мошенничестве под видом услуг по бронированию квартир за границей. Так, 19-летняя жительница Караганды, которая планировала поездку в Рим, перечислила "риелтору" деньги, но осталась ни с чем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201613-akmolinec-zaplatil-5-5-mln-tenge-za-arendu-magazina-i-nachal-rabotat-kak-vdrug-poyavilsya-realnyy-hozyain/

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