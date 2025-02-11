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Акмолинка собиралась купить 2-комнатную квартиру и потеряла 12 млн тенге

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Передача ключей от квартиры
Покупка квартиры. Иллюстративное фото: MTStock Studio / Getty Images

Жительница Акмолинской области собиралась приобрести 2-комнатную квартиру, но лишились 12 млн тенге. Подозреваемым в мошенничестве оказался ее знакомый, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, факты мошенничества расследуют в пристоличном Косшы.

"Местные жители стали жертвами мошенничества со стороны своих знакомых, поверив им на слово", - уточнили в ДП Акмолинской области.

Из-за своей доверчивости люди понесли значительный материальный ущерб.

"К примеру, в апреле 2024 года горожанка поверила своему знакомому, который пообещал ей помощь в приобретении двухкомнатной квартиры и дополнительных помещений. В итоге женщина отдала 12 млн тенге, однако впоследствии он перестал выходить на связь и не вернул денежные средства", - рассказали в ведомстве.

Прождав несколько месяцев, акмолинка решила обратиться с заявлением в полицию. По факту мошенничества стражи порядка начали досудебное расследование и в настоящее время проводят необходимые следственные действия.

"Также в производстве следователей находится еще одно уголовное дело по факту мошенничества со стороны ранее знакомого. Фигурант обманул жителя Косшы и выманил у него 3 160 000 тенге", - добавили в ДП региона.

Полицейские в очередной раз просят граждан быть бдительными и ни коем случае не передавать деньги третьим лицам, не удостоверившись в законности сделок.

Ранее стало известно, что жительница Актобе и ее родственники стали жертвами мошенницы, обещавшей дешевое жилье в рассрочку. Потери составили более 20 млн тенге. Как выяснилось в суде, работница агентства по недвижимости предложила потерпевшей купить в рассрочку квартиру в новом ЖК. Но жилой комплекс подсудимая просто выдумала, а полученные миллионы потратила на свои нужды.

Жительница ВКО поверила в помощь с покупкой квартиры по доступной цене и оказалась обманута на полмиллиона тенге. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Усть-Каменогорска, который дал признательные показания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219810-akmolinka-sobiralas-kupit-2-komnatnuyu-kvartiru-i-poteryala-12-mln-tenge/