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Казахстанка хотела купить квартиру по доступной цене и потеряла деньги

Опубликовано:

Грустная девушка
Расстроенная девушка. Иллюстративное фото: Nuttawan Jayawan

Жительница ВКО поверила в помощь с покупкой квартиры по доступной цене и оказалась обманута на полмиллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Усть-Каменогорска обратилась жительница области.

"Она заявила, что некий мужчина предложил ей помочь купить квартиру по доступной цене, а в итоге исчез с полученными деньгами.

Злоумышленник, войдя в доверие потерпевших, за свою услугу попросил 500 тыс. тенге. Но после получения денежных средств "помощник" перестал выходить на связь", - пояснили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Усть-Каменогорска, который дал признательные показания.

По факту мошенничества начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ранее в Астане осудили мужчину по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным суда, он не имел возможности предоставить услуги в сфере купли-продажи квартир, но путем обмана завладел 20 млн тенге, которые ему дала потерпевшая.

А 61-летний житель столицы заявил в полицию после того, как передал 4 млн тенге малознакомой женщине за помощь в покупке квартиры. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159728-kazahstanka-hotela-kupit-kvartiru-po-dostupnoy-cene-i-poteryala-dengi/

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