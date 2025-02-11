Акмолинец получил 20 млн тенге на счет и пытается разобраться в ситуации

Крупные суммы денег стали поступать на счет жителя Акмолинской области. Чтобы разобраться в ситуации, он обратился в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, житель Степногорска в прошлом году приехал в Астану на подработку и трудился вместе с друзьями. Спустя время он обнаружил, что на его банковский счет периодически поступали крупные суммы денег, о которых он не знал.

Об этом мужчина узнал только после того, как начал получать уведомления о судебных разбирательствах в гражданском порядке. Пытаясь разобраться в ситуации, он обратился в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что в прошлом году на его счет от неизвестных лиц поступило около 20 млн тенге.

"Сам заявитель утверждает, что не знал о переводах. Однако оказалось, что ранее он передавал реквизиты своего счета другу, который попросил их для перевода собственных средств. Таким образом, счет мужчины мог быть использован в схеме, причинившей имущественный ущерб другим лицам", - пояснили в ДП Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование.

Правоохранительные органы напоминают гражданам, что нельзя передавать данные своих банковских счетов даже самым близким людям. Это может привести к серьезным юридическим последствиям.

Ранее в Алматинской области мужчину обязали вернуть поступившие на его счет около 1,2 млн тенге. Так как никакие сделки между мужчиной и истцом не заключались, суд посчитал, что он получил деньги от истца без каких-либо оснований, тем самым неосновательно обогатился за счет другого человека.

В Карагандинской области также рассмотрели дело о неосновательном обогащении. Ответчиков обязали вернуть потерпевшей почти 10 млн тенге, которые она перевела по указанию мошенников. Суд установил, что обогащение одних лиц за счет другого произошло без законных оснований.