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Жительницу Шымкента подстрекали к даче взятки прокурору

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Конверт с деньгами
Конверт с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Шымкенте рассмотрено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки прокурору в значительном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

По информации суда Шымкента на официальной странице в Facebook, дело рассматривалось в уголовном суде по ст.190 ч.1 (Мошенничество) и ст.28 ч.4-367 ч.2 (Подстрекательство к даче взятки должностному лицу в значительном размере) УК РК.

"Подсудимый подстрекал потерпевшую к даче взятки должностному лицу (прокурору) и, войдя в ее доверие, обманным путем получил у нее 600 000 тенге за положительное решение по уголовному делу", - рассказали в суде.

Подсудимый полностью признал свою вину и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Однако его приговорили к трем годам колонии. Также мужчине пожизненного запретили занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.190 ч.1 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

В соответствии со ст.28 ч.4 УК РК подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

А на основании ст.367 ч.2 УК РК дача взятки в значительном размере наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057836-zhitelnitsu-shymkenta-podstrekali-k-dache-vzyatki-prokuroru/

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