Доход более 306 млн тенге: на Land Cruiser и Lexus наложили арест в Актобе (видео)
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Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы bingo37.pro.
Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.
"С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения.
Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге.
Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины (Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250) общей стоимостью 66 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на указанные автомашины наложен арест.
Судом в отношении предполагаемых организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
"Уважаемые граждане, АФМ предупреждает об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов.
Настоятельно рекомендуем быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях.
Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы, и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы", - обратились в ведомстве.
Осенью прошлого года Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей опубликовал список интернет-ресурсов, не имеющих лицензии на деятельность в сфере игорного бизнеса. Всего в него вошли 1820 уникальных адресов. Информация была внесена в систему "Кибернадзор" для проведения правовой оценки и принятия мер по ограничению доступа к этим сайтам в Казахстане.
В 2023 году в Актобе сотрудники департамента АФМ возбудили уголовное дело против трех человек. Их заподозрили в организации незаконного онлайн-казино. Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219414-dohod-bolee-306-mln-tenge-na-land-cruiser-i-lexus-nalozhili-arest-v-aktobe/