Доход более 306 млн тенге: на Land Cruiser и Lexus наложили арест в Актобе (видео)

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы bingo37.pro.

Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

"С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения.

Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге.

Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины (Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250) общей стоимостью 66 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на указанные автомашины наложен арест.

Судом в отношении предполагаемых организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

"Уважаемые граждане, АФМ предупреждает об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов.

Настоятельно рекомендуем быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях.

Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы, и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы", - обратились в ведомстве.

Осенью прошлого года Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей опубликовал список интернет-ресурсов, не имеющих лицензии на деятельность в сфере игорного бизнеса. Всего в него вошли 1820 уникальных адресов. Информация была внесена в систему "Кибернадзор" для проведения правовой оценки и принятия мер по ограничению доступа к этим сайтам в Казахстане.

В 2023 году в Актобе сотрудники департамента АФМ возбудили уголовное дело против трех человек. Их заподозрили в организации незаконного онлайн-казино. Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 млн тенге.