Больше 490 млн тенге "заработало" незаконное онлайн-казино в Актобе
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В Актобе сотрудники департамента АФМ возбудили уголовное дело против трех человек. Их подозревают в организации незаконного онлайн-казино, сообщает Telegram-канал Агентства по финмониторингу.
Как сообщили в агентстве, организаторы через банковское приложение принимали ставки от игроков, которые получали разовый логин и пароль для сайтов, запрещенных на территории Казахстана.
Таким образом, подозреваемые предоставляли игрокам услуги в виде азартных игр с выдачей клиентам реального выигрыша без соответствующей на то лицензии, подчеркнули в АФМ.
Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 млн тенге, количество игроков - более 800 человек.
"Одновременно проверяются факты вовлечения несовершеннолетних в незаконный игорный бизнес. По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты предметы и документы, касающиеся незаконной игорной деятельности, а также денежные средства", - говорится в сообщении.
Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.
Напомним, ранее в Алматы вынесли приговор нескольким организаторам азартных игр в TikTok вынесли приговор. На незаконной деятельности они заработали более 19 млн тенге.
Наказание за организацию незаконного игорного бизнеса в Казахстане
Согласно статье 307 УК РК:
1. Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии –
наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные:
1) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх;
2) группой лиц по предварительному сговору;
3) с извлечением дохода в крупном размере;
4) лицом с использованием своего служебного положения, –
наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
1) преступной группой;
2) с извлечением дохода в особо крупном размере;
3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, –
наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), лишением свободы на тот же срок либо штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы полученного дохода, с конфискацией имущества, пунктом 3), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037683-bolshe-490-mln-tenge-zarabotalo-nezakonnoe-onlayn-kazino-v-aktobe/