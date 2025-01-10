Погоню за Mercedes с фальшивыми номерами устроили полицейские в Уральске
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В Уральске полицейские задержали водителя автомобиля с подложными госномерами. После оформления протокола он пытался скрыться от полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, патрульные на проспекте Абулхайр хана остановили Mercedes Benz. При проверке выяснилось, что водитель управлял машиной с подложными номерами.
После составления административного протокола водитель попытался скрыться от полиции.
"Для его задержания были оперативно направлены дополнительные наряды и автопатрули. Нарушитель игнорировал требования сотрудников остановиться, создавал аварийные ситуации на дорогах города, проезжал на красный и подвергал опасности других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.
В итоге авто все же удалось остановить. В отношении водителя составлены сразу несколько административных протоколов за грубые нарушения ПДД.
Автомобиль водворили на спецстоянку.
Ранее сообщалось, что в области Абай полицейские задержали пьяного водителя – погоня и момент задержания автолюбителя попали на видеорегистратор патрульного.
В начале декабря в Уральске патрульные полицейские устроили погоню за водителем, игнорировавшим требование об остановке. Оказалось, что мужчина был пьян.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210114-pogonyu-za-mercedes-s-falshivymi-nomerami-ustroili-policeyskie-v-uralske/