Погоню за Mercedes с фальшивыми номерами устроили полицейские в Уральске

В Уральске полицейские задержали водителя автомобиля с подложными госномерами. После оформления протокола он пытался скрыться от полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, патрульные на проспекте Абулхайр хана остановили Mercedes Benz. При проверке выяснилось, что водитель управлял машиной с подложными номерами.

После составления административного протокола водитель попытался скрыться от полиции.

"Для его задержания были оперативно направлены дополнительные наряды и автопатрули. Нарушитель игнорировал требования сотрудников остановиться, создавал аварийные ситуации на дорогах города, проезжал на красный и подвергал опасности других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

В итоге авто все же удалось остановить. В отношении водителя составлены сразу несколько административных протоколов за грубые нарушения ПДД.

Автомобиль водворили на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что в области Абай полицейские задержали пьяного водителя – погоня и момент задержания автолюбителя попали на видеорегистратор патрульного.

В начале декабря в Уральске патрульные полицейские устроили погоню за водителем, игнорировавшим требование об остановке. Оказалось, что мужчина был пьян.