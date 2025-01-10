Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Погоню за Mercedes с фальшивыми номерами устроили полицейские в Уральске

Опубликовано:

Полицейские у автомобиля
Полицейские у автомобиля. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Уральске полицейские задержали водителя автомобиля с подложными госномерами. После оформления протокола он пытался скрыться от полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, патрульные на проспекте Абулхайр хана остановили Mercedes Benz. При проверке выяснилось, что водитель управлял машиной с подложными номерами.

После составления административного протокола водитель попытался скрыться от полиции.

"Для его задержания были оперативно направлены дополнительные наряды и автопатрули. Нарушитель игнорировал требования сотрудников остановиться, создавал аварийные ситуации на дорогах города, проезжал на красный и подвергал опасности других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

В итоге авто все же удалось остановить. В отношении водителя составлены сразу несколько административных протоколов за грубые нарушения ПДД.

Автомобиль водворили на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что в области Абай полицейские задержали пьяного водителя – погоня и момент задержания автолюбителя попали на видеорегистратор патрульного.

В начале декабря в Уральске патрульные полицейские устроили погоню за водителем, игнорировавшим требование об остановке. Оказалось, что мужчина был пьян.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210114-pogonyu-za-mercedes-s-falshivymi-nomerami-ustroili-policeyskie-v-uralske/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie