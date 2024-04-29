"Ползите до банкомата": разговор казахстанки с агрессивным мошенником сняли на видео

В Карагандинской области записали на видео разговор мошенника с пожилой местной жительницей. Он потребовал от нее ползком добираться до банкомата, если нет сил, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в минувшую субботу 71-летняя жительница Абайского района ответила на звонок с незнакомого номера и узнала от "специалиста службы безопасности банков" о требовании погашения мнимого кредита на 3 млн тенге. Таких денег у казахстанки не было.

"Женщина, следуя их инструкциям, собралась в областной центр, чтобы получить кредит и перевести им деньги. Для пожилой женщины "специалист" вызвал такси", - рассказали в МВД.

Водитель, услышав разговор бабушки, сразу сообщил о своих подозрениях сотрудникам полиции. И далее, действуя уже по инструкции стражей порядка, остановился на обочине.

"Отслеживавшие движение автомашины мошенники позвонили таксисту и спросили причину остановки. Водитель на ходу придумал отговорку", - отметили в ведомстве.

Подоспевшие полицейские подсели в такси и двинулись в путь. По дороге объяснили пожилой женщине, для кого и кому собирается переводить деньги. Таксист привез пассажиров к банку, оттуда через определенное время доставил к торговому дому.

"Там несколькими переводами необходимо было перевести сумму, которую "получили" в банке. Вроде бы действовали по инструкции, но без денег. В последнюю минуту женщина сообщила аферистам, что терминалы перестали работать, и ей якобы стало плохо", - сообщили в МВД.

На видео записано общение злоумышленников с пенсионеркой именно в этот момент.

"Вы поймите, суббота - короткий день, вам необходимо будет сегодня внести эти деньги, потому что если мы их не внесем, вы должны понимать, что вам нужно будет выплачивать этот кредит. А чтобы вы его не выплачивали, нам необходимо сейчас эту сумму вернуть в банковскую организацию. Вот чем мы сейчас с вами занимаемся. Идите к банкомату", - уговаривает мужчина по телефону.

"Мне плохо, я сбрасываю. Мне плохо", - говорит пенсионерка.

"Не надо сбрасывать, не надо сбрасывать", - нервничает "сотрудник службы безопасности".

"Но я сейчас упаду и все. Не могу я", - жалуется пожилая женщина.

"Вставайте, идите к банкомату. Как вы тогда до такси дойдете?" - интересуется мужчина.

"Ползком", - отвечает пенсионерка.

"Каким ползком? Давайте ползком тогда к банкомату", - требует он.

"Сил нет", - отвечает женщина.

"Я понимаю. Но нам немножко осталось, совсем немножко. Мы уже большую часть работы проделали. Подождите, пожалуйста, 15-20 минут и вы поедите домой со спокойной душой на "Мерседесе", - убеждает злоумышленник.

По информации МВД, в дальнейшем разговор шел уже на повышенных тонах с угрозами. Однако потиравшие руки в ожидании денег мошенники так и не смогли ими завладеть.

Ранее интернет-мошенники пытались выманить у 60-летней жительницы Караганды 3 млн тенге. На видео сняли разговор позвонившего, представившегося сотрудником силового ведомства, и пенсионерки. Мужчина угрожал пожилой горожанке и требовал от нее денег.

А житель Петропавловска рассказал о своей беседе с "сотрудником службы безопасности". По телефону мужчину заверяли, что кто-то оформляет на его имя кредит. Но находчивый горожанин задал вопрос, на котором позвонивший "срезался" и не смог быстро придумать вразумительный ответ.