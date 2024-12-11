Экс-замначальника управления по борьбе с наркотиками задержали в Алматы

В Алматы задержали бывшего заместителя руководителя управления по противодействию наркопреступлениям департамента полиции города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во вторник в Telegram-канале "Письма президенту" появились сведения о задержании бывшего заместителя главы городского управления по борьбе с наркотиками. Утверждалось, что его заподозрили в пособничестве изготовлению "синтетики" в Алматы.

Департамент полиции города подтвердил корреспонденту NUR.KZ информацию о задержании. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что задержанный не прошел аттестацию и был уволен со службы в октябре 2024 года.

"Его увольнение произошло по итогам внеочередной аттестации, в ходе которой он был признан не соответствующим занимаемой должности. Отмечаем, что работа в органах внутренних дел требует от каждого сотрудника высокой степени профессионализма и личной порядочности", - отметили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении психотропных веществ. Подпольную нарколабораторию ликвидировали.

Также в Алматы сотрудники ДКНБ и Управления собственной безопасности ДП Алматинской области задержали полицейского.