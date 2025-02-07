Солдат заставляли есть окурки в Актау

Суд в Актобе приговорил военнослужащего за превышение власти к 2 годам ограничения свободы. Его обвинили в избиении солдат и принуждении их есть окурки, передает "Диапазон".

В превышении власти обвинили 42-летнего командира взвода в звании сержанта 3 класса войсковой части в Актау. Суд над ним проходил в военном суде Актюбинского гарнизона.

Из обвинения следует, что во время уборки территории медицинской роты сержант обнаружил на земле сигаретные окурки. По материалам суда, он подозвал к себе двух рядовых срочной службы и приказал им съесть эти окурки. Они подчинились его незаконному приказу, съели окурки, а спустя время один из них пожаловался в медпункте на пищевое отравление сэндвичем.

А через день, по данным суда, недовольный беспорядком в спальной комнате сержант снова подозвал к себе этих же двоих рядовых, одного из них ударил несколько раз ногой, заставил принять упор лежа и стал бить по ногам, бедрам и плечу.

Обвиняемый в превышении власти в суде вину не признал. Сержант заявил, что никого не заставлял есть окурки, не бил, а просто делал замечание рядовым за беспорядок. Он отметил, что с его стороны были свидетели, он говорил о них представителю военной полиции и при допросах в военно-следственном управлении, но его якобы игнорировали.

Допрошенный в суде избитый рядовой поддержал обвинение в том, что сержант заставлял их есть окурки, избил его. Он добавил, что отправлял фото с синяками и ссадинами отцу и просил помощи, боялся, что его убьют или сделают инвалидом. Он не простил обвиняемого и просил наказать его по закону.

А вот второй потерпевший заявил, что претензий у него к подсудимому нет, он не видел, чтобы тот избивал товарища, что эпизода с окурками не было, а отравился он сэндвичем.

Суд установил, что вина обвиняемого в превышении власти полностью доказана и приговорил его к 2 годам ограничения свободы. Также суд обязал привлечь осужденного к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока наказания.

Ранее в Жамбылской области военнослужащие тайно пронесли телефон в часть и использовали его, таким образом нарушив приказ командира. В суде они признали свою вину и пояснили, что хотели поговорить с родными и друзьями. Каждому нарушителю назначили наказание в виде ареста на одни сутки.

Также в военном суде Акмолинского гарнизона рассмотрели уголовное дело в отношении командира минометной батареи мотострелкового батальона по обвинению в превышении власти или служебных полномочий. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.