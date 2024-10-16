Военнослужащие нарушили приказ командира части в Жамбылской области

В Жамбылской области военнослужащие тайно пронесли телефон в часть и использовали его, таким образом нарушив приказ командира, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административные дела в отношении двух военнослужащих по факту проноса телефона на территорию воинской части (ч.6 ст.652 КоАП) рассмотрели в Жуалынском районном суде.

Выяснилось, что в августе 2024 года военнослужащие, нарушив приказ командира части, тайно пронесли на режимный объект мобильный телефон с интернетом и аудио-и видеофиксацией и использовали его.

"Военнослужащие признали свою вину и пояснили, что хотели поговорить с родными и друзьями", - отметили в суде.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание подсудимыми своей вины и раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства суд не установил.

Постановлением суда военнослужащих признали виновными. Каждому назначили наказание в виде административного ареста на одни сутки.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.6 ст.652 КоАП РК неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы, влекут штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге) или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Жамбылской области военнослужащий, нарушив уставные правила и приказ командира части, при нахождении на дежурстве выстрелил из табельного оружия. Он попросил назначить ему в качестве наказания арест.