Командира минометной батареи в Казахстане лишили звания после избиения рядовых

В военном суде Акмолинского гарнизона рассмотрено уголовное дело командира минометной батареи мотострелкового батальона войсковой части 31775 Министерства обороны по обвинению в превышении власти или служебных полномочий, передает NUR.KZ со ссылкой на Военный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении старшего лейтенанта рассматривалось по ст.451 ч.1 УК РК.

Судом установлено, что обвиняемый, являясь начальником, превысил служебные полномочия, то есть совершил действия, явно выходящие за пределы его прав и полномочий, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов троих военнослужащих срочной службы.

Так, по данным суда, 30 января 2024 года около 16.00 во время чистки оружия личного состава командир батареи дал команду уборщикам спальных помещений прибраться и навести порядок.

"Затем примерно в 17.25, выразив свое недовольство по беспорядку в данном спальном помещении, дал последним команду к выполнению "К бою", после чего нанес потерпевшим удары ногой, обутой в ботинки, в разные области тела, затем кулаком в область лица потерпевших, причинив рядовым физическую боль, унизив честь и достоинство последних", - рассказали в Военном суде.

Кроме того, говорится в сообщении суда, на следующий день, 31 января 2024 года, около 09.00 во время прохождения практических стрельб в учебно-полевом центре подсудимый дал команду построиться личному составу, где в ходе проверки нанес одному из потерпевших три удара кулаком правой руки в область лица, причинив последнему физическую боль и нравственные страдания, унизив честь и достоинство.

"Далее обвиняемый, не останавливаясь на достигнутом, по возвращении в сторону расположения казармы задевал честь и достоинство вышеуказанного рядового нецензурной бранью, а по прибытии в расположение казармы, оставив его одного на улице, заставлял выполнять физические упражнения и выполнение команды "К бою", на что рядовой в силу служебной зависимости и боязни не мог противостоять незаконным действиям", - рассказали в суде.

Обстоятельства были установлены показаниями потерпевших и свидетелей, а также заключением судебной экспертизы.

Приговором суда командир минометной батареи мотострелкового батальона признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.451 УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Также осужденный лишен воинского звания, поскольку он совершил умышленное уголовное правонарушение и своими действиями дискредитировал звание офицера Вооруженных сил Республики Казахстан.

Добавим, что согласно ч.1 ст.451 УК РК превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.