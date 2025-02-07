Пограничный наряд КНБ задержал груз на 187 млн тенге

5 февраля в населенном пункте Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза крупной партии сигарет (свыше 535 тысяч пачек), передает NUR.KZ со ссылкой на ПС КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК, табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может cоставлять более 187 млн тенге.

Груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Актау осудили организатора крупной контрабанды. В Казахстан его депортировали из Азербайджана. Как рассказали в прокуратуре, с 2016 по 2018 годы группа лиц под видом поставок строительных материалов переправляла через таможенную границу из Ирана в Казахстан сигареты и табак на сумму более 1 млрд тенге. Остальные члены группы уже были привлечены к различным видам наказания. Организатора приговорили к 10 годам лишения свободы.

Также в прошлом году в Жамбылской области сотрудники пограничной службы КНБ обнаружили крупную партию сигарет, которую пытались незаконно ввезти в страну. Груз передали в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.