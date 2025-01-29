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Казахстанца осудили за контрабанду из Ирана на 1 млрд тенге

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Мужчина за решеткой в наручниках
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Caspar Benson / Getty Images

В Актау осудили организатора крупной контрабанды сигарет и табака из Ирана. В Казахстан его депортировали из Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Актауский городской суд приговорил гражданина Казахстана к 10 годам лишения свободы за создание и руководство преступной группой.

"С 2016 по 2018 годы группа лиц под видом поставок строительных материалов переправляла через таможенную границу из Ирана в Казахстан сигареты и табак на сумму более 1 млрд тенге. Организатор преступной группы находился в международном розыске и был экстрадирован из Республики Азербайджан", - уточнили в прокуратуре.

Остальные члены группы ранее уже были привлечены к различным видам наказания. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в Мангистауской области в грузовике вместо товаров, заявленных в накладных, обнаружили партию из 6,5 млн пачек контрабандных сигарет стоимостью почти 1,5 млрд тенге. Товар ввезли с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля. По факту экономической контрабанды начали досудебное расследование.

А на одном из складов в Костанае сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тыс. пачек сигарет без учетно-контрольных марок на сумму более 50 млн тенге. По данным МВД, местная предпринимательница купила эту партию по цене ниже рыночной, намереваясь впоследствии реализовать сигареты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216079-kazahstanca-osudili-za-kontrabandu-iz-irana-na-1-mlrd-tenge/