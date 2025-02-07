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Актюбинка за несколько минут оказалась должна 1,3 млн тенге

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Две женщины разговаривают
Женщины. Иллюстративное фото: Connect Images/Pancake Pictures / Getty Images

В Актюбинской области местную жительницу подозревают в том, что она оформила кредит на знакомую, к которой пришла в гости, а деньги перевела своей матери, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Актюбинской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о том, что на нее незаконно оформили кредит.

"В ходе следственных мероприятий установлено, что подозреваемая находилась в гостях у знакомой в городе Кандыагаше, где попросила телефон знакомой для работы. За несколько минут с чужого телефона женщина оформила кредит в двух банках на 1 350 000 тенге и перевела их на счет своей матери", - рассказали в ДП региона.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Ранее житель Акмолинской области заявил, что на него без его ведома оформили кредиты. Полицейские подозревают супругу одноклассника, семье которого пострадавший помогал с лечением ребенка. Ущерб составил более 600 тыс. тенге.

Также в Акмолинской области расследуется кража мобильного телефона и мошенническое оформление кредита на девушку с ограниченными возможностями. По данным полиции, злоумышленник воспользовался доступом к телефону, предварительно узнав пароль от мобильного банка, и оформил на девушку кредит на 200 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218742-aktyubinka-za-neskolko-minut-okazalas-dolzhna-1-3-mln-tenge/