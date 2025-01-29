Акмолинка провела время в компании мужчины и оказалась должна 200 тыс. тенге

В Акмолинской области расследуется кража мобильного телефона и мошенническое оформление кредита на девушку с ограниченными возможностями, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, мать пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. По словам заявительницы, ее 33-летняя дочь, имеющая инвалидность II группы, 12 января 2025 года, отправившись на прогулку, перестала выходить на связь.

Позже выяснилось, что она находится в селе Катарколь Бурабайского района в компании неизвестного мужчины.

14 января дочь сообщила матери, что у них сломался автомобиль и прислала фото. Однако вскоре связь с девушкой прервалась.

"Как выяснилось, данный мужчина похитил ее телефон и скрылся в неизвестном направлении", - уточнили в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено лицо, причастность которого проверяется.

"Позже также стало известно, что злоумышленник, воспользовавшись доступом к телефону, предварительно узнав пароль от мобильного банка, оформил на девушку кредит в размере 201 755 тенге", - дополнили в ведомстве.

Ведется расследование.

Ранее житель Астаны обратился в полицию из-за пропажи мобильного телефона стоимостью более 700 тыс. тенге, который исчез после времяпрепровождения с новой знакомой в гостинице. После совместного распития алкоголя мужчина уснул, но, проснувшись, не нашел свой телефон.

А в Караганде полицейские задержали 23-летнего парня по подозрению в неоднократных кражах денег у пенсионера. По данным следствия, подозреваемый, пользуясь доверительными отношениями со стороны пожилого знакомого, похищал деньги с его банковского счета.