"Оккупировано семьей министра": на вопрос о монополии в сельском хозяйстве в СКО ответил аким

В кулуарах правительства аким СКО Гауез Нурмухамбетов ответил на вопрос журналистов о "монополии" министра сельского хозяйства Сапарова, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что от предпринимателей часто звучат претензии о том, что "сельское хозяйство севера страны оккупировано семьей Сапарова". Корреспонденты уточнили, правда ли это.

"Неправда. Еще работая в государственном секторе министра с президентом в 2014 году, я курировал Северо-Казахстанскую область, задолго до должности акима СКО, поэтому это неправда, оккупации такой нет", - сообщил аким.

Нурмухамбетов добавил, что информация должна основываться на фактах.

"Бизнес есть, сегодня занимается его братишка, Алтынбек Сейпеллович. Я был на его полях, это зерновые культуры. Я вам скажу, что сегодня не только Сапаров Алтынбек Сейпеллович, многие крупные предприятия – "Зенченко", "Шаймерденовы", – во всех районах крупные хозяйства используют государственную помощь, они очень хорошо занимаются землей.

Что касается Алтынбека Сейпелловича, что касается социальной сферы, выплаты налогов и поддержки выполнения всех KPI-программ, которые есть в области, он сегодня исполняет. Что касается культуры земледелия, сегодня это предприятие одно из лучших предприятий в нашей Северо-Казахстанской области", - сообщил Нурмухамбетов.

Он рассказал, что Алтынбек Сапаров занимается бизнесом долгое время.

"Если какие-то соприкосновения с каким-то нарушением что-то идет, есть, наверное, правоохранительные органы, есть те органы, которые должны соблюдать законы и проверять. Если какое-то нарушение есть, эти структуры выявили бы.

У нас есть в хозяйстве предприятия больше, чем это. В общей сложности где-то около 37-40 тысяч гектаров земель, надо это смотреть, статистику надо поднимать. Вы же видите, оно постоянно меняется, это же движение, где-то покупается, где-то отдается, где-то экономика не складывается, прошлый год тяжелый был, многие лишились хозяйственных субъектов или продали", - резюмировал аким.

Ранее Нурмухамбетов отвечал на вопрос о переименовании Петропавловска в Кызылжар.