Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Оккупировано семьей министра": на вопрос о монополии в сельском хозяйстве в СКО ответил аким

Опубликовано:

Зеленый комбайн собирает пшеницу
Комбайн в поле: Freepik/Oleksandr Ryzhkov

В кулуарах правительства аким СКО Гауез Нурмухамбетов ответил на вопрос журналистов о "монополии" министра сельского хозяйства Сапарова, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что от предпринимателей часто звучат претензии о том, что "сельское хозяйство севера страны оккупировано семьей Сапарова". Корреспонденты уточнили, правда ли это.

"Неправда. Еще работая в государственном секторе министра с президентом в 2014 году, я курировал Северо-Казахстанскую область, задолго до должности акима СКО, поэтому это неправда, оккупации такой нет", - сообщил аким.

Нурмухамбетов добавил, что информация должна основываться на фактах.

"Бизнес есть, сегодня занимается его братишка, Алтынбек Сейпеллович. Я был на его полях, это зерновые культуры. Я вам скажу, что сегодня не только Сапаров Алтынбек Сейпеллович, многие крупные предприятия – "Зенченко", "Шаймерденовы", – во всех районах крупные хозяйства используют государственную помощь, они очень хорошо занимаются землей.

Что касается Алтынбека Сейпелловича, что касается социальной сферы, выплаты налогов и поддержки выполнения всех KPI-программ, которые есть в области, он сегодня исполняет. Что касается культуры земледелия, сегодня это предприятие одно из лучших предприятий в нашей Северо-Казахстанской области", - сообщил Нурмухамбетов.

Он рассказал, что Алтынбек Сапаров занимается бизнесом долгое время.

"Если какие-то соприкосновения с каким-то нарушением что-то идет, есть, наверное, правоохранительные органы, есть те органы, которые должны соблюдать законы и проверять. Если какое-то нарушение есть, эти структуры выявили бы.

У нас есть в хозяйстве предприятия больше, чем это. В общей сложности где-то около 37-40 тысяч гектаров земель, надо это смотреть, статистику надо поднимать. Вы же видите, оно постоянно меняется, это же движение, где-то покупается, где-то отдается, где-то экономика не складывается, прошлый год тяжелый был, многие лишились хозяйственных субъектов или продали", - резюмировал аким.

Ранее Нурмухамбетов отвечал на вопрос о переименовании Петропавловска в Кызылжар.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2148259-okkupirovano-semey-ministra-na-vopros-o-monopolii-v-selskom-hozyaystve-v-sko-otvetil-akim/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie