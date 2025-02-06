Около 2 тысяч человек эвакуировали из-за "шутки" подростка из Астаны

В Астане установлен и задержан 15-летний подросток, который сообщил, что в школе села Талапкер якобы заложена бомба, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий акмолинскими полицейскими установлен 15-летний житель столицы, отправивший сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе села Талапкер, сообщает медиапортал МВД.

"Информация, что в учебном заведении якобы заложено взрывное устройство, поступила в отдел полиции Целиноградского района 29 января. Поскольку в селе Талапкер расположены две школы, экстренные службы прибыли одновременно по двум адресам. Была организована эвакуация учащихся, преподавательского состава и технического персонала двух учебных заведений села Талапкер - IT-лицея и гимназии.

В общей сложности правоохранители эвакуировали порядка 2 тысяч человек. В ходе осмотра школ подозрительных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено", - отмечается в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование. 15-летний подросток признан подозреваемым и дал признательные показания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Полицейские в очередной раз предупредили граждан об уголовной ответственности за телефонный терроризм. Следует помнить, что ответственность по данной статье наступает с 14 лет.

Санкция статьи 273 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Также виновные лица, а в случае если автором ложного сообщения является несовершеннолетний, его родители или законные представители, обязаны возместить расходы государства, понесенные в связи с вызовом экстренных служб, связанных с выездом на место происшествия по заведомо ложным вызовам об акте терроризма.

В преддверии новогодних праздников в Павлодаре 50 человек эвакуировали из ресторана, где намечалось празднование корпоратива. Поступил звонок о заложенной бомбе, к месту съехались все оперативные службы. В полиции сообщили, что позже был установлен человек, сообщивший о бомбе. Это оказалась женщина, которую доставили для разбирательства в отделение.

Ранее в Караганде экстренные службы проверили сообщение о подозрительном предмете возле автоЦОНа, но угрозы не выявили. Звонок оказался ложным. Личность звонившего в полицию пока не установлена.

Мы также писали, что в Карагандинской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который, по данным следствия, дважды анонимно сообщил ложную информацию о заложенных бомбах в школе-лицее имени Ы.Алтынсарина.

Летом прошлого года в Костанае эвакуировали персонал школы из-за сообщения о заложенной бомбе и террористах в здании. Позже выяснилось, что звонок был шуткой 9-летнего мальчика. Он решил развеселить друзей, из-за чего и решился на звонок.