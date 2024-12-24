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Эзотерика

Сообщение о бомбе прервало корпоратив в ресторане Павлодара (видео)

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Сообщение о бомбе в Павлодаре
Экстренные службы возле ресторана. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

В Павлодаре 50 человек эвакуировали из ресторана, где намечалось празднование корпоратива. Поступил звонок о заложенной бомбе, к месту съехались все оперативные службы, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщение о взрывном устройстве поступило в 18.43 в полицию. Прибывшие на место стражи порядка, пожарные, медики и саперы оцепили территорию и вывели на улицу гостей, которые уже успели приехать на праздник. Также эвакуировали 15 человек из числа персонала.

В паблике в Instagram, посвященном Павлодару, появилось видео с места событий. В комментариях люди принялись гадать о причинах произошедшего.

"Бывшая или та, которую не взяли на корпоратив, обиделась на всех и отомстила", "Чья-то жена не хотела, чтобы муж шел на корпоратив", "Корпоратив у служб быстрого реагирования", "Снегурочка потерялась", "Происки конкурентов, чтобы никто на корпорат не ходил", "Чей-то ревнивый муж", "Кто-то без разрешения супруга пошел", - пишут пользователи.

В полиции сообщили, что позже был установлен человек, сообщивший о бомбе. Это оказалась женщина, которую доставили для разбирательства в отделение.

"По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Стоит отметить, что праздник в ресторане в итоге все же состоялся.

Отметим, что по ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Ранее в Караганде экстренные службы проверили сообщение о подозрительном предмете возле автоЦОНа, но угрозы не выявили. Звонок оказался ложным. Личность звонившего в полицию пока не установлена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204012-soobshchenie-o-bombe-prervalo-korporativ-v-restorane-pavlodara-video/

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