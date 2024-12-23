Людей эвакуировали из автоЦОНа в Караганде (видео)

В Караганде экстренные службы проверили сообщение о подозрительном предмете возле автоЦОНа, но угрозы не выявили. Звонок на 102 оказался ложным, передает ekaraganda.kz.

Как сообщили в ДП Карагандинской области, 23 декабря на телефон 102 поступило сообщение о подозрительном предмете по адресу: улица Муканова, 5.

На место происшествия были направлены все экстренные службы. Сотрудники полиции провели осмотр здания автоЦОНа, однако никаких опасных предметов обнаружено не было.

В ведомстве добавили, что личность звонившего в полицию пока не установлена, однако, вероятно, это будет выяснено позже.

Напомним, в прошлом году в одном из торговых центров Караганды эвакуировали посетителей и работников после того, как поступила информация о якобы заложенной бомбе.

А в марте прошлого года в нескольких городах Казахстана в полицию поступили десятки сообщений о минировании разных объектов. В связи с этим Министерство внутренних дел РК обратилось к казахстанцам.