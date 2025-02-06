Житель Петропавловска умышленно порезал шины чужого автомобиля

Жителя Петропавловска привлекли к ответственности за повреждение чужого имущества, а именно за изрезанные шины чужого авто, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Петропавловска.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что правонарушитель умышленно порезал шины автомобиля, причинив владельцу транспортного средства материальный ущерб на сумму 96 890 тенге", - рассказали в суде.

Данный факт квалифицировали по ст.147-1 КоАП РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Суд рассмотрел все обстоятельства дела, степень причиненного ущерба и личность нарушителя. В итоге гражданина привлекли к ответственности в виде административного ареста на 5 суток.

Добавим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее нетрезвый житель Павлодара схватил кирпич и бросил его в заднее стекло автомобиля, припаркованного возле жилого дома. За это нарушителя порядка арестовали на несколько суток.

А жительница Усть-Каменогорска поцарапала ключом автомобиль, перекрывший ей проход к подъезду, и получила штраф на сумму более 50 тыс. тенге.