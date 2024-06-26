Казахстанка поцарапала ключом авто, перекрывшее ей путь к подъезду

Жительница Усть-Каменогорска поцарапала ключом автомобиль, перекрывший ей проход к подъезду, и получила штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.147-1 КоАП (Умышленное повреждение чужого имущества) рассматривалось в специализированном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.

Суд установил, что 19 мая этого года около 4 часов дня жительница Усть-Каменогорска, находясь во дворе по дома 12 по улице Кашаубаева, умышленно поцарапала автомобиль.

"На судебном заседании горожанка вину признала и пояснила, что действительно ключом поцарапала транспортное средство ранее незнакомого гражданина, поскольку оно преградило путь к подъезду", - отметили в суде.

Суд признал женщину виновной. На нее наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 20 МРП, но с учетом признания вины суд снизил сумму штрафа на 30 процентов - до 51 688 тенге. Эти деньги пойдут в доход государственного бюджета.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

А жителя Карагандинской области подозревают в поджоге оставленного без присмотра автомобиля его оппонента. По данным МВД, у мужчин сложились непростые отношения. Сумма ущерба от пожара составила 2 млн тенге.

Ранее житель Восточно-Казахстанской области на почве ревности совершил поджог автомобиля бывшей сожительницы. За это его наказали ограничением свободы на три с половиной года.