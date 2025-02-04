"Тратила деньги на развлечения и зарубежные поездки": арест наложили на два авто павлодарки

Департаментом АФМ по Павлодарской области зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой "Автолюкс", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего 3 месяца - с сентября по ноябрь 2024 года.

Несмотря на это, ее деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.

"Установлено, что подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней.

В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретенный товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и т.д.)", - рассказали в ведомстве.

В результате было вовлечено более 150 человек, которые вложили свыше 100 млн тенге.

"На незаконно полученные денежные средства подозреваемой приобретены два автотранспортных средства Mercedes-Benz и Toyota Camry, на которые с санкции суда наложен арест", - отметили в АФМ.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В 2024 году агентством ликвидированы 42 финансовые пирамиды, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 человек, ущерб возмещен на сумму свыше 13 млрд тенге, конфисковано имущество на сумму 287 млн тенге.

Добавим, что финансовые пирамиды продолжают оставаться одной из самых актуальных угроз для казахстанского общества, особенно в условиях цифровой трансформации и усиления влияния интернета. В последние годы количество зафиксированных случаев мошенничества через финансовые пирамиды увеличивается. Мы рассказывали, как себя защитить.

Ранее Генпрокуратура РК экстрадировала из Кыргызстана мужчину, подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой в составе транснациональной группы.