Руководителя финпирамиды QI-Trade временно экстрадировали в Казахстан (видео)

Генпрокуратура РК экстрадировала из Кыргызстана мужчину, подозреваемого в создании и руководстве финпирамидой в составе транснациональной группы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным надзорного органа, участники этой группы с 2017 по 2020 год организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду "QI-Trade" и незаконно присвоили деньги более 4,7 тыс. человек.

В общей сложности казахстанцы вложили в финпирамиду около 15 миллиардов тенге.

Часть фигурантов дела уже осудили, а один из обвиняемых успел скрыться и позже был объявлен в международный розыск.

Отмечается, что будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом.

"По запросу Генеральной прокуратуры РК он выдан на время, а после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой будет возвращен в Кыргызскую Республику", - рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что после того, как он отбудет наказание в Кыргызстане, его вернут в Казахстан, где он тоже должен бет отбыть наказание.

Отметим, как сообщается на сайте eGov.kz, финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

О том, какими бывают финансовые пирамиды в Казахстане и как себя обезопасить, можно узнать, прочитав материал NUR.KZ по данной ссылке.