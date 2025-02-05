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На крупный штраф "попал" курьер за повреждение имущества ЖК в Астане

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Шлагбаум закрыт
Шлагбаум. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанца, который подрабатывал курьером, наказали за повреждение имущества ОСИ - шлагбаума, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

Сегодня специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении казахстанца по факту умышленного повреждения чужого имущества (ч.1 ст.147-1 КоАП).

По данным суда, 1 февраля мужчина умышленно повредил шлагбаум ОСИ одного из столичных ЖК.

"В ходе судебного заседания правонарушитель не оспаривал совершение правонарушения, в содеянном раскаялся и пояснил, что подрабатывая доставщиком, не знал как заехать во двор дома, в связи с чем вручную поднял шлагбаум и тем самым его повредил. Материальный ущерб им не возмещен. Согласно дефектного акта, предоставленного суду председателем ОСИ, сумма причиненного ущерба составляет 15 тыс. тенге", - говорится в сообщении суда.

В итоге постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено взыскание в виде штрафа в размере 50 МРП ( 184 600 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.

В ноябре мы писали о случае в Астане, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома, умышленно, пнув ногой в стену, повредил кафельную плитку. Согласно представленной документации, ущерб оценен в 142 181 тенге. Он предстал перед судом и получил арест на 20 суток.

Ранее в октябре в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.

Также в столице наказали водителя автомобиля, который сломал шлагбаум, установленный на территории жилого комплекса. Нарушителю пришлось выплатить штраф в размере 55 тысяч тенге.

Добавим, что согласно статье 147-1 КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218253-ne-znal-kak-zaehat-vo-dvor-kurera-nakazali-za-povrezhdenie-imushchestva-osi/