Более 18 млн тенге потеряли акмолинцы за пять дней

Семь жителей Акмолинской области за пять дней лишились свыше 18 млн тенге, которые самостоятельно перевели на счета других лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, акмолинцы после звонков лжесотрудников банка, "Казпочты", пенсионного фонда и менеджеров инвестиционных платформ не только отдали личные накопления, но и оформили для злоумышленников кредиты.

"Под различными предлогами аферисты заманивали граждан в свои финансовые ловушки и обогатились в общей сложности на 18 350 630 тенге, которые жертвы мошенничества самостоятельно перечислили на счета третьих лиц", - уточнили в ДП Акмолинской области.

К примеру, пенсионерка из Щучинска после звонка липовых работников "Казпочты" отдала им более 2 млн тенге, а двое жителей Атбасара после звонков якобы сотрудников Национального банка перечислили мошенникам по 2,6 млн и 3 млн тенге соответственно. На точно такую же уловку попался житель Кокшетау, отдавший мошенникам почти 1,8 млн тенге.

"Зачастую преступники настолько вводят людей в заблуждение, что граждане оформляют кредиты для мошенников, при этом потерпевшие уверены, что лжеменеджеры банков впоследствии спишут эти кредиты. Однако выплачивают их, как правило, сами", - отметили в ведомстве.

Так, 4 февраля житель Степногорска оформил два кредита в размере 3 млн тенге и 3,5 млн тенге и все деньги перечислил аферистам. Аналогично житель села Новочеркасское Астраханского района после звонков от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками пенсионного фонда, оформил кредит на сумму более 2,7 млн тенге. Все деньги "ушли" к мошенникам.

Неоднократные напоминания об аферах с использованием различных инвестиционных платформ также не заставляют граждан задуматься об опасности получения "легких денег". Возможность заработать на несуществующих дивидендах обошлась жителю Макинска в 1,8 млн тенге.

Таким образом, всего за пять дней семеро акмолинцев отдали мошенникам значительные суммы и в настоящее время признаны потерпевшими по уголовным делам. Все факты расследуются по статье "Мошенничество".

Ранее стало известно, что в Костанае пенсионерка отдала почти 21 млн тенге, поверив в расследование, проводимое спецслужбами на ее прежнем месте работы. Позже, по словам женщины, она получила угрозу, что подозревается в финансировании террористической организации и может быть привлечена к уголовной ответственности.

А в Павлодаре киберполицейские задержали семейную пару - супругов подозревают в пособничестве мошенникам. В съемной квартире, где проживали муж и жена, в ходе обыска нашли 5 устройств SIM-box. Как установила полиция, в задачи задержанных входило еженедельно менять SIM-карты в обслуживаемых боксах.