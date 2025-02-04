Казахстанка согласилась "содействовать расследованию" и лишилась 21 млн тенге

В Костанае пенсионерка отдала почти 21 млн тенге, поверив в расследование, проводимое спецслужбами на ее прежнем месте работы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина получила звонок якобы от руководителя организации, в которой она ранее работала, с сообщением о проверке, проводимой сотрудниками спецслужбы.

Позже ей позвонил человек, представившийся сотрудником данной службы, и рассказал, что проводится операция по расследованию утечки информации из банка.

"Он заявил, что для содействия расследованию требуется предоставить финансовую помощь. Поддавшись на угрозы и убедительные заверения мошенников, женщина оформила кредиты в двух банках на сумму почти 21 млн тенге", - рассказали в ДП Костанайской области.

Когда мошенники снова связались с ней и потребовали передать деньги через курьера, она отказалась.

"Однако, получив угрозу, что она подозревается в финансировании террористической организации и может быть привлечена к уголовной ответственности, пенсионерка испугалась и передала деньги курьеру", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время полиция проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.

Департамент полиции Костанайской области напомнил казахстанцам о необходимости быть осторожными и не поддаваться на манипуляции мошенников.

Граждан призвали придерживаться следующих рекомендаций:

1. Не доверяйте незнакомым звонкам. Сотрудники правоохранительных служб или других государственных органов никогда не требуют передачи денег для участия в расследованиях. Если вам звонят с подобными просьбами - это мошенничество.

2. Проверяйте информацию. В случае сомнений всегда перезвоните по официальным номерам организаций, которые вам якобы звонят. Не используйте контактные данные, которые вам предоставил мошенник.

3. Не поддавайтесь угрозам. Если мошенники начинают угрожать вам уголовной ответственностью или другими неприятными последствиями, не паникуйте и не поддавайтесь на их уловки. Сразу сообщите о таких звонках в правоохранительные органы.

4. Будьте осторожны с личной информацией. Не разглашайте свои личные данные, информацию о банковских счетах, паролях или других конфиденциальных данных неизвестным людям.

"Помните, что мошенники могут использовать различные схемы и методы воздействия, чтобы манипулировать вашими эмоциями и заставить вас принять неверное решение. Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, немедленно сообщите об этом в полицию", - подчеркнули в ДП Костанайской области.

Ранее в Алматы выявили и ликвидировали call-центр мошенников. Он функционировал на территории одного из местных бизнес-центров. Задержаны 24 подозреваемых. По информации Генпрокуратуры, они предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, а после перевода денег на свои криптосчета блокировали звонки от потерпевших.

Отметим, что мошенники нанесли ущерб жителям Алматы на сумму более 25 млрд тенге. При этом в 2024 году в мегаполисе произошло свыше 9 тыс. случаев. Для стабилизации оперативной обстановки проводится активная работа с населением.