Акмолинец потерял 3 млн тенге после одного звонка

Житель Акмолинской области лишился 3 млн тенге после одного телефонного звонка, во время которого ему сообщили об окончании срока работы номера телефона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несмотря на постоянные напоминания о том, какие финансовые потери можно понести, ответив на звонок аферистов, жители региона продолжают верить неизвестным абонентам и выполнять их инструкции.

29 января житель города Акколь ответил только на один звонок, после которого лишился 3 млн тенге.

По словам потерпевшего, разговор начался с того, что ему предложили продлить срок действия его абонентского номера в связи с его истечением. Согласившись на данную процедуру, акмолинец продиктовал код из SMS.

"Практически сразу к нему пришло уведомление об успешном оформлении двух денежных кредитов, однако звонивший сообщил, что это необходимо для того, чтобы мошенники не завладели его персональными данными. Сам же потерпевший говорит, что все это время преступники были на связи, не клали трубку и контролировали его действия по телефону", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Завершилась афера тем, что акмолинец перечислил 3 млн тенге на два банковских счета. В полицию же заявитель обратился лишь 3 февраля.

Ранее другой житель Акмолинской области потерял 4 млн тенге после того, как ответил на звонок из якобы "службы доставки" и продиктовал код из SMS. По информации полиции, после этого ему на телефон стали поступать аудио- и видеозвонки от аферистов, а один из мошенников был в форменном обмундировании в звании капитана.

А житель Актобе поверил сообщению о выигрыше 1,5 млн тенге, о котором ему сообщили через звонок по WhatsApp, и потерял деньги. У мужчины потребовали внести комиссию для получения выигрыша. Всего он перевел 350 тыс. тенге. Поняв, что стал жертвой мошенников, актюбинец обратился в полицию.