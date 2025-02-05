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Почти полмиллиона тенге списали с карты акмолинца за билет на выступление стендап-комиков

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Билет на концерт
Покупка онлайн-билета. Иллюстративное фото: Edwin Tan / Getty Images

Акмолинец при покупке билета на выступление стендап-комиков за 20 тыс. тенге лишился 445 тыс. тенге и сам не понял, как это произошло, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по словам заявителя, билеты на выступление стендаперов его сын решил приобрести через сайт. Цена за 1 место составляла 20 тыс. тенге.

После того, как мужчина выбрал себе место и подтвердил покупку билета, высветилось окно, куда покупатель должен был ввести реквизиты банковской карты для оплаты.

"После того, как карта была указана, пришел SMS-код c номера 7111 для подтверждения покупки. Когда акмолинец подтвердил код, поступило еще 5 аналогичных SMS-сообщений с кодами, но, по словам заявителя, больше они эти коды не указывали.

Несмотря на это, оказалось, что с карты списали 445 тыс. тенге вместо 20 тыс. тенге. Стоит отметить, что билет акмолинец так и не получил", - рассказали в ДП Акмолинской области.

При этом, каким образом списалась такая сумма, мужчина не понял.

По факту мошенничества полицейские начали досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее в Кызылординской области вынесли приговор за мошенничество с объявлением о найме на работу. Потерпевший лишился 300 тыс. тенге, надеясь трудоустроиться на вахту. Его заверили, что для этого необходимо провести регистрационные работы и произвести предоплату.

А жительница ЗКО потеряла банковскую карту, с которой украли более 400 тыс. тенге. Пропажу денег казахстанка заметила лишь через месяц. Полицейские установили личность подозреваемого в использовании потерянной банковской карты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218058-pochti-polmilliona-tenge-spisali-s-karty-akmolinca-za-bilet-na-vystuplenie-stendap-komikov/