Почти полмиллиона тенге списали с карты акмолинца за билет на выступление стендап-комиков
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Акмолинец при покупке билета на выступление стендап-комиков за 20 тыс. тенге лишился 445 тыс. тенге и сам не понял, как это произошло, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, по словам заявителя, билеты на выступление стендаперов его сын решил приобрести через сайт. Цена за 1 место составляла 20 тыс. тенге.
После того, как мужчина выбрал себе место и подтвердил покупку билета, высветилось окно, куда покупатель должен был ввести реквизиты банковской карты для оплаты.
"После того, как карта была указана, пришел SMS-код c номера 7111 для подтверждения покупки. Когда акмолинец подтвердил код, поступило еще 5 аналогичных SMS-сообщений с кодами, но, по словам заявителя, больше они эти коды не указывали.
Несмотря на это, оказалось, что с карты списали 445 тыс. тенге вместо 20 тыс. тенге. Стоит отметить, что билет акмолинец так и не получил", - рассказали в ДП Акмолинской области.
При этом, каким образом списалась такая сумма, мужчина не понял.
По факту мошенничества полицейские начали досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.
Ранее в Кызылординской области вынесли приговор за мошенничество с объявлением о найме на работу. Потерпевший лишился 300 тыс. тенге, надеясь трудоустроиться на вахту. Его заверили, что для этого необходимо провести регистрационные работы и произвести предоплату.
А жительница ЗКО потеряла банковскую карту, с которой украли более 400 тыс. тенге. Пропажу денег казахстанка заметила лишь через месяц. Полицейские установили личность подозреваемого в использовании потерянной банковской карты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218058-pochti-polmilliona-tenge-spisali-s-karty-akmolinca-za-bilet-na-vystuplenie-stendap-komikov/