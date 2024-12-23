Казахстанка месяц не замечала пропажу крупной суммы с карты (видео)

Жительница ЗКО потеряла банковскую карту, с которой украли более 400 тыс. тенге. Пропажу денег казахстанка заметила лишь через месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в городе Аксае установили личность подозреваемого в использовании потерянной банковской карты для совершения покупок на сумму более 400 тыс. тенге.

Выяснилось, что женщина потеряла свою карту и даже не подозревала об этом. Так как она не пользовалась картой, а использовала приложение банка, то заметила списание денег спустя только месяц после утери.

"Тем временем 33-летний житель Аксая, найдя карту, совершил ряд покупок, в том числе он покупал продукты питания, спиртные напитки и даже купил букет цветов жене", - отметили в МВД.

Полицейские установили подозреваемого. В отношении него начато досудебное расследование.

Ранее житель Караганды после покупки товаров обнаружил пропажу банковской карты, на счету которой была значительная сумма денег. По "горячим следам" сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую. Похищенную банковскую карту вернули владельцу.

А в Астане приезжий мужчина, который находился в алкогольном опьянении, лишился миллиона тенге после того, как попросил случайного прохожего вызвать ему такси. Подозреваемого в краже банковской карты задержали, им оказался 18-летний парень.