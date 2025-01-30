Казахстанец заплатил 300 тысяч тенге, чтобы поехать на вахту, но остался без работы

В Кызылординской области вынесли приговор за мошенничество с объявлением о найме на работу. Потерпевший лишился 300 тыс. тенге, надеясь трудоустроиться, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по п.4 ч.2 ст.190 УК РК рассмотрели в Шиелийском районном суде.

"Подсудимый с целью получения дохода мошенническим путем открыл канал в Telegram под названием "Требуются рабочие-бетонщики, арматурщики, вахты 28-28", опубликовал ложную рекламу, оставив свой абонентский номер", - установил суд.

Потерпевший, увидев объявление, заинтересовался предложением о трудоустройстве и вступил в общение с подсудимым через мобильное приложение WhatsApp.

"После этого подсудимый заверил потерпевшего, что для трудоустройства необходимо провести регистрационные работы и произвести предоплату. В свою очередь, потерпевший через банковское приложение перечислил 300 тыс. тенге на счет подсудимого. Подсудимый, мошенническим путем завладев денежными средствами, использовал их в личных целях", - уточнили в суде.

Таким образом, по информации суда, обвиняемый, злоупотребляя доверием пользователя информационной системы, причинил потерпевшему имущественный ущерб в размере 300 тыс. тенге.

Приговором суда мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Отметим, что по п.4 ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (свыше 15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.