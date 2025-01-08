Казахстанец ежемесячно в течение 7 лет будет выплачивать по 230 тыс. тенге

В Кызылординской области спор по займу на 20 млн тенге завершили в порядке медиации. Должник обязался платить по 230 тыс. тенге в месяц в течение 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Сырдарьинский районный суд обратился истец с иском к ответчику о взыскании суммы задолженности в размере 20 046 000 тенге.

В ходе примирительной процедуры стороны пришли к соглашению об урегулировании спора в порядке медиации и просили утвердить соглашение между ними.

"Согласно условиям ответчик обязался выплачивать истцу ежемесячно по 230 тыс. тенге по займу", - уточнили в суде.

Стороны заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Соглашение утвердил суд. Истцу вернули уплаченную сумму государственной пошлины, а гражданское дело прекратили.

Ранее стало известно, что житель Павлодара дал в долг 9 млн тенге, что подтверждалось распиской. В суде, кроме основной суммы долга, он потребовал еще 3 млн в качестве неустойки. В итоге стороны закончили спор миром, сохранив деловые отношения.

А полицейские ВКО в Алматы нашли мужчину, задолжавшего более 112 млн тенге своему знакомому. Деньги были взяты якобы для совместного бизнеса, но вернуть их должник не спешил. Теперь взысканием суммы займутся судебные исполнители.