Казахстанец ежемесячно в течение 7 лет будет выплачивать по 230 тыс. тенге
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В Кызылординской области спор по займу на 20 млн тенге завершили в порядке медиации. Должник обязался платить по 230 тыс. тенге в месяц в течение 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Сырдарьинский районный суд обратился истец с иском к ответчику о взыскании суммы задолженности в размере 20 046 000 тенге.
В ходе примирительной процедуры стороны пришли к соглашению об урегулировании спора в порядке медиации и просили утвердить соглашение между ними.
"Согласно условиям ответчик обязался выплачивать истцу ежемесячно по 230 тыс. тенге по займу", - уточнили в суде.
Стороны заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Соглашение утвердил суд. Истцу вернули уплаченную сумму государственной пошлины, а гражданское дело прекратили.
Ранее стало известно, что житель Павлодара дал в долг 9 млн тенге, что подтверждалось распиской. В суде, кроме основной суммы долга, он потребовал еще 3 млн в качестве неустойки. В итоге стороны закончили спор миром, сохранив деловые отношения.
А полицейские ВКО в Алматы нашли мужчину, задолжавшего более 112 млн тенге своему знакомому. Деньги были взяты якобы для совместного бизнеса, но вернуть их должник не спешил. Теперь взысканием суммы займутся судебные исполнители.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209523-kazahstanec-ezhemesyachno-v-techenie-7-let-budet-vyplachivat-po-230-tys-tenge/