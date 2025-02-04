"Никакой групповой драки не было": избиение школьника толпой в Қонаеве опровергли

В акимате Қонаева опровергли избиение школьника толпой под мостом, о котором сообщалось ранее. Известно, что школьник отравился антисептиком, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима города.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

В отделе образования сообщили, что в связи с произошедшим в средней школе-гимназии создана специальная комиссия. Известно, что ученик поступил в больницу с диагнозом "отравление антисептиком". В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, он проходит курс лечения.

Мать подростка также опровергла слухи о драке и записала видеозаявление.

"31 января мой несовершеннолетний сын был доставлен в местную больницу. Однако под мостом на въезде в город его никто не избивал, никакой групповой драки не было", - заявила женщина.

Пресс-служба акимата Қонаева призывала граждан и представителей СМИ доверять только проверенным источникам информации.

"Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что ранее в Қонаеве не фиксировалось случаев групповых драк под мостом.

"По информации администрации школы, ученик, который пытался совершить суицид, является отличником и пользуется уважением среди сверстников", - уточнили в пресс-службе акима города.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Қонаеве несовершеннолетнего школьника якобы жестоко избили сверстники под мостом, а после этого подросток пытался покончить с собой. Сообщение появилось на странице журналиста Гульмиры Абыкай.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства. В рамках следственных действий по делу будет принято окончательное процессуальное решение.