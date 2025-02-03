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Казахстанца задержали в момент получения документов на квартиру за 16 млн тенге

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Мужчина передает ключи
Передача ключей от квартиры. Иллюстративное фото: BrianAJackson / Getty Images

В области Жетісу сотрудника ТОО задержали в момент передачи документов на квартиру стоимостью 16 млн тенге, которую он вымогал у предпринимателя, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, приговором специализированного межрайонного суда с участием присяжных заседателей осужден бывший сотрудник ТОО, который вымогал у предпринимателя квартиру стоимостью 16 млн тенге в обмен на неразглашение информации о нарушениях, допущенных в ходе коммерческой деятельности.

"Сотрудниками полиции преступные действия были пресечены в момент получения документов на квартиру", - уточнили в ведомстве.

Суд признал сотрудника виновным по ст.194 УК РК (Вымогательство) и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Алматы задержали двух блогеров и предпринимателя по подозрению в вымогательстве 8 млн тенге с помощью шантажа и угроз публикации компрометирующих материалов в соцсетях. По информации полиции, они также пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.

А в Акмолинской области сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в вымогательстве с угрозами применения физического насилия. Одним из потерпевших является 24-летний житель Степногорска. Проводится проверка подозреваемых на возможную причастность к совершению других эпизодов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217441-kazahstanca-zaderzhali-v-moment-polucheniya-dokumentov-na-kvartiru-za-16-mln-tenge/