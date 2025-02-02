Пьяного водителя-иностранца задержали в Карагандинской области (видео)

Полицейские Карагандинской области задержали на трассе водителя-иностранца. Выяснилось, что он сел за руль в пьяном виде, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как напомнили правоохранители, экипажи батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области ежедневно проводят профилактическую работу, стремясь предотвратить ДТП. Они призывают водителей, испытывающих усталость, остановиться в кемпингах и отдохнуть.

"Очередная остановка автомобиля выявила резкий запах алкоголя, доносящийся от водителя. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие средней степени опьянения", - говорится в сообщении.

При составлении материалов для суда полицейские обнаружили, что нарушитель является гражданином соседнего государства, а срок его миграционной карты истек.

Материалы по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также грубого нарушения миграционного законодательства, были направлены в суд для принятия окончательного решения.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

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