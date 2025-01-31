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На дом директора охранной фирмы совершено разбойное нападение в Экибастузе

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Разбойное нападение
Нападение с пистолетом. Иллюстративное фото: Paul Bradbury / Getty Images

В Сети появилась информация о разбойном нападении на дом главы охранного предприятия в Экибастузе. Инцидент прокомментировали в ДП Павлодарской области, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале kerek.pv появилась информация, что в Экибастузе разбойному нападению подвергся директор охранной организации.

"Мужчина зачислил на депозит крупную сумму денег (по некоторым данным, 69 млн тенге), а ближе к вечеру к нему домой заявились трое неизвестных, вооруженных ножами и пистолетом. Они, как сообщают нам, пытали пожилого руководителя охранного предприятия", - говорится в посте.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области, возбуждено уголовное дело.

"Полицией принимаются меры по розыску лиц, причастных к разбою, совершенному в частном доме в Экибастузе", - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе уточнили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование обстоятельств и мотивов преступления.

В начале года в Костанайской области произошло дерзкое разбойное нападение на АЗС - оператору угрожали ножом и потребовали деньги. Под угрозой женщина передала 33 тыс. тенге. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого - 41-летнего местного жителя.

А в Павлодаре в объектив камеры видеонаблюдения попало ограбление пенсионерки в подъезде жилого дома. Женщина зашла со злоумышленником в один лифт, из которого он вскоре выскочил с ее вещами. Подозреваемого задержали полицейские.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217024-na-dom-direktora-ohrannoy-firmy-soversheno-razboynoe-napadenie-v-ekibastuze/