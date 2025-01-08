Обмотал лицо шарфом: дерзкий разбой произошел на АЗС в Костанайской области

В Аулиекольском районе Костанайской области произошло дерзкое разбойное нападение на АЗС - оператору угрожали ножом и потребовали деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, неизвестный мужчина, обмотавший лицо шарфом и надевший шапку, угрожал ножом оператору и требовал деньги. Под угрозой женщина передала ему 33 тыс. тенге.

На месте преступления. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого - 41-летнего местного жителя.

По факту разбоя начато досудебное расследование. В отношении подозреваемого судом санкционирован арест сроком на 2 месяца.

Отметим, что по ч.1 ст.192 УК РК разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Ранее во дворе одного из домов Алмалинского района Алматы напали на бухгалтера крупного супермаркета. Женщине пригрозили пистолетом и физической расправой и забрали у нее 400 тыс. тенге.

Задержанный. Фото: t.me/POLICE_of_KZ