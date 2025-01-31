Смерть девушки-тренера в Актау: главный фигурант получил пожизненный срок

Апелляционная судебная коллегия вынесла приговор по делу о смерти фитнес-тренера в Актау. Главный фигурант получил пожизненный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

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Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, сегодня, 31 января, судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении пяти подсудимых.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый обвинительный приговор.

Суд установил, что 14 мая 2024 года в 23.00 четверо подсудимых через Telegram-канал приобрели психотропное вещество "мефедрон".

"Находясь в состоянии наркотического опьянения, они избили и похитили потерпевшую, посадив ее в машину", - пояснили в суде.

Спустя некоторое время трое из них уехали, оставив потерпевшую с двумя подсудимыми.

"В это время главный фигурант, угрожая применить насилие, вынудил потерпевшую употребить мефедрон, затем в автомашине совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Он и еще один подсудимый удерживали потерпевшую несколько часов на заправке, тем самым лишая ее свободы. Затем, угрожая насилием, путем вымогательства оформили через банковское приложение на потерпевшую кредит в 2 млн тенге, обналичили его и отпустили потерпевшую. Действия подсудимых довели потерпевшую до самоубийства", - установил суд.

По приговору судебной коллегии главный фигурант был признан виновным по восьми уголовным статьям. Это ч.2 ст.296 (Незаконное хранение психотропного вещества без цели сбыта), п.3 ч.3 ст.125 (Похищение человека), ч.4 ст.299 (Склонение к потреблению психотропного вещества), п.2 ч.3 ст.121 (Насильственные действия сексуального характера), п.2 ч.3 ст.120 (Изнасилование), п.3 ч.3 ст.126 (Незаконное лишение свободы), п.1,2 ч.2 ст.194 (Вымогательство), п.3 ч.2 ст.105 (Доведение до самоубийства) УК РК. Ему назначили пожизненное лишение свободы.

Его сообщника признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса. Это п.3 ч.3 ст.125 (Похищение человека), ч.5 ст.28 - п.2 ч.3 ст.121 (Пособничество в насильственных действиях сексуального характера), ч.5 ст.28 - п.2 ч.3 ст.120 (Пособничество в изнасиловании), п.3 ч.3 ст.126 (Незаконное лишение свободы), п.1,2 ч.2 ст.194 (Вымогательство) и п.3 ч.2 ст.105 (Доведение до самоубийства) УК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет.

Трое других подсудимых были признаны виновными по трем уголовным статьям: ч.2 ст.296 (Незаконное хранение психотропного вещества без цели сбыта), п.3 ч.3 ст.125 (Похищение человека), п.3 ч.2 ст. 105 (Доведение до самоубийства) УК.

Двум из них суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, а в отношении третьего с учетом предыдущей судимости - окончательно 13 лет и 6 месяцев лишения свободы.

С подсудимых в солидарном порядке в пользу потерпевшего взысканы материальный ущерб в сумме 19 618 415 тенге и моральный вред в размере 30 млн тенге.

Ранее в Павлодаре отца двоих детей осудили за изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Мужчина вину не признал. Он и его защитник просили вынести оправдательный приговор. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы.

А в области Жетісу суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в том, что он изнасиловал, а затем убил 20-летнюю девушку. Как было установлено, осужденный совершил насильственные действия в заброшенном здании, а чтобы скрыть следы преступления, забил потерпевшую камнем. При этом мужчина уже был ранее судим и имел несколько рецидивов.