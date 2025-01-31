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Задержаны более 90 человек: КНБ обратился к казахстанцам с двойным гражданством

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Мужчина в аэропорту
Мужчина в аэропорту. Иллюстративное фото: pixabay.com

С начала 2025 года Погранслужба КНБ выявила 91 факт пересечения границы лицами, имеющими одновременно гражданство Республики Казахстан и другого государства, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Задержанные лица переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства.

В комитете напомнили, что в прошлом году на границе было выявлено 1 190 фактов двойного гражданства. Основная часть правонарушений приходилась на граждан ближнего зарубежья.

"Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с казахстанским законодательством наличие двойного гражданства наказывается штрафом до 300 МРП (1,1 млн тенге) или административным выдворением.

Приобретение казахстанцами гражданства другого государства является прямым основанием для утраты гражданства Республики Казахстан", - заключили в ведомстве.

Отметим, что, согласно статье 496 КоАП РК, использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство РК, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (392 тыс. тенге). 

Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства, влечет штраф в размере 200 МРП (784 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы Казахстана.

Если нарушение совершило лицо, состоящее на госслужбе, или лицо, осуществляющее функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, то размер штрафа вырастает до 300 МРП (1,1 млн тенге) либо нарушителя могут выдворить из страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВКО выявили мать и дочь с двойным гражданством. В результате одной из них суд назначил крупный штраф, а другую ждет выдворение из Казахстана.

До этого мы рассказывали, что житель Астаны, имея двойное гражданство, на протяжении 10 лет получал пенсионные выплаты как в Казахстане, так и в России. По акту реагирования столичной прокуратуры суд взыскал с мужчины незаконно полученные почти 9 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216822-bolshe-90-chelovek-s-dvoynym-grazhdanstvom-vyyavila-pogransluzhba-knb/