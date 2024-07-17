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Мужчина-прохожий вмешался в женскую драку в Кызылорде (видео)

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Драка в Кызылорде
Драка в Кызылорде. Кадр из видео: t.me/arekegov

Сегодня в Сети появилось видео драки двух женщин в Кызылорде, в ходе которой в конфликт вмешался прохожий. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Egov.Press, даже случайные свидетели инцидента были в шоке.

На видео заснято выяснение отношений между двумя женщинами, одна из которых нападает на другую. Неожиданно в конфликт вмешивается проходящий мимо мужчина, который в свою очередь нападает на женщину, повалив ее на асфальт. Его отводят в сторону другие горожане, но женщина поднимается и пытается атаковать его с помощью сломанного электросамоката. В итоге на место прибывают сотрудники полиции.

Корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию в ДП области.

"Полицией Кызылорды пресечены хулиганские действия группы молодых людей. Возбуждено уголовное дело. Все участники установлены и доставлены в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, ранее в Астане попала на видео драка в магазине между мужчиной и женщиной. Женщина случайно задела ребенка и получила телесные повреждения от его отца. Полиция завела уголовное дело.

Также ранее в Сети распространилось видео жестокого избиения женщины возле лифта в подъезде ЖК в Алматы. На кадрах мужчина догоняет женщину у лифта, и через некоторое время начинает наносить удары руками и ногами. Рядом при этом находятся другие люди. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции города.

Добавим, что по статье 108-1 УК РК, умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток. То же деяние, совершенное:

  • в отношении двух или более лиц;
  • в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;
  • с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • из хулиганских побуждений;
  • по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;
  • неоднократно;
  • в отношении заведомо несовершеннолетнего, -

наказывается штрафом в размере до 1000 МРП ( 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2135544-muzhchina-prohozhiy-vmeshalsya-v-zhenskuyu-draku-v-kyzylorde-video/

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