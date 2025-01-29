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Полицейские были поражены, когда пришли в один из ломбардов Караганды

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Изъятие золотых украшений из ломбарда
Полиция в ломбарде. Фото: polisia.kz

В Караганде расследуют уголовное дело в отношении ювелира. Золотые изделия стоимостью более 10 млн тенге полицейские нашли в ломбарде, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию первой обратилась 43-летняя горожанка. В середине сентября она принесла ювелиру свои золотые украшения, прося о незначительных исправлениях и чистке. Мастер, приняв изделия, озвучил сроки выполнения работы. Однако по истечении указанного времени он не смог завершить задачу и попросил об отсрочке.

"Прошло три месяца. Осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина решила обратиться в полицию. Ущерб составил 854 тыс. тенге. Во время допроса 45-летний ювелир признался, что, столкнувшись с финансовыми трудностями, заложил золотые изделия потерпевшей в ломбард, получив соответствующий залоговый билет. Полицейские, пришедшие для изъятия ювелирных украшений, были поражены количеством заложенного золота", - рассказали в МВД.

Следователи изъяли 64 изделия стоимостью более 10 млн тенге.

"Мужчина пытался скрыть от следствия реальное число обманутых клиентов", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время установлено 30 потерпевших. Уголовное дело по факту мошенничества объединили в одно производство.

Ранее стало известно, что у жительницы Астаны пропали ювелирные изделия общей стоимостью 10 млн тенге, среди которых оказались серьги от Tiffany и бриллиантовое кольцо от Casato. В краже подозревают 27-летнюю помощницу по дому, которая приходила дважды в неделю и пользовалась доверием хозяйки.

А из квартиры в Темиртау пропали ювелирные украшения стоимостью 2,5 млн тенге, выставленные в серванте в одной из комнат. Полицейские задержали 32-летнего мужчину по подозрению в краже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216196-policeyskie-byli-porazheny-kogda-prishli-v-odin-iz-lombardov-karagandy/