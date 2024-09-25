Деньги стали пропадать со счета карагандинца после обращения за помощью к знакомому

В Караганде полицейские задержали 23-летнего парня по подозрению в неоднократных кражах денежных средств у 67-летнего пенсионера, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Ново-Майкудукского отдела полиции УП Караганды задержали молодого человека.

По данным следствия, подозреваемый, пользуясь доверительными отношениями со стороны пожилого знакомого, похищал деньги с его банковского счета.

Доступ к счету он получил случайно: пенсионеру понадобилось погасить кредит через банковское приложение на мобильном телефоне и по причине непонимания процесса он обратился за помощью к знакомому, сообщив ему все необходимые пароли.

Подозреваемый выполнил перевод, а затем начал использовать полученную информацию, тайно снимая со счета потерпевшего небольшие суммы от 2 до 5 тыс. тенге. Пенсионер не замечал этого, пока знакомый не похитил сразу 31 тыс. тенге. После этого мужчина обратился в полицию.

"Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что жительница Астаны разрешила 21-летнему парню позвонить со своего телефона, после чего с ее банковской карты пропали 700 тыс. тенге. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Также миллиона тенге со своей карты лишился нетрезвый гость столицы после того, как попросил случайного прохожего вызвать ему такси.

Добавим, что согласно статье 188 УК кража наказывается штрафом в размере до одной тысячи МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.