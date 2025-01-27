"Навел родственник": 10 млн тенге вынесли из квартиры в Актобе (видео)

В Актобе расследуют кражу крупной суммы денег из квартиры. По версии следствия, наводчиком стал родственник хозяйки жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, в начале января в Актобе произошла кража 10 млн тенге из квартиры, куда злоумышленники проникли, отжав окно. Сотрудники полиции задержали 4 подозреваемых.

"Установлено, что наводчиком выступал родственник потерпевшей, так как он знал о наличии у нее денег. Похищенные средства задержанные потратили на погашение кредитов и провели время в увеселительных заведениях", - рассказали в МВД.

Все задержанные находятся в ИВС. Ведется досудебное расследование.

Ранее в Кызылординской области 6 млн тенге пропали из спальни, пока хозяев не было дома. Подозреваемого и деньги обнаружили в гостинице в другом регионе. В ходе задержания изъяли вещественные доказательства, а похищенные деньги вернули потерпевшей.

А у жительницы Астаны украли ювелирные изделия общей стоимостью 10 млн тенге. Среди похищенного оказались серьги от Tiffany и бриллиантовое кольцо от бренда Casato. В преступлении подозревают 27-летнюю помощницу по дому, которая пользовалась доверием потерпевшей.