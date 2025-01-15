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Эзотерика

6 млн тенге пропали из спальни казахстанцев, пока их не было дома

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Деньги похитили из дома в Кызылординской области
Похищенные деньги. Фото: polisia.kz

В Кызылординской области по "горячим следам" раскрыли кражу 6 млн тенге из сельского дома. Подозреваемого и деньги обнаружили в гостинице в другом регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 10 января жительница поселка Жалагаш сообщила о краже из своего частного дома. В ходе проверки выяснилось, что во время отсутствия хозяев неизвестный, взломав окно спальни, похитил 6 млн тенге.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям и профессиональным действиям полицейских в течение суток удалось задержать 34-летнего подозреваемого.

"Он был найден в гостинице в Туркестанской области, где скрывался после совершения преступления. В ходе задержания изъяты вещественные доказательства, а похищенные деньги возвращены потерпевшей", - рассказали в МВД.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца. В настоящее время продолжаются следственные действия.

В полиции напомнили гражданам о необходимости заботиться о сохранности своего имущества.

"Рекомендуется сдавать объекты собственности под охрану, устанавливать сигнализацию и камеры видеонаблюдения", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что полицейские Западно-Казахстанской области задержали мужчину, которого подозревают в краже новогодней елки со двора дома. Инцидент попал на видео. По факту началось досудебное расследование.

А в области Абай проломили стену завода и со склада украли автозапчасти для спецтехники на сумму более 46 млн тенге. Стражи порядка установили троих подозреваемых. Собственники предприятия поблагодарили полицию за оперативность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211989-6-mln-tenge-propali-iz-spalni-kazahstancev-poka-ih-ne-bylo-doma/

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