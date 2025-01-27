Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Оборудование на 16 млн тенге пропало из больницы в Кокшетау

Опубликовано:

Рентген в больнице
Рентген-оборудование. Иллюстративное фото: Valery Nutovtsev / Getty Images

Из медицинского центра в Акмолинской области совершили кражу дорогостоящего оборудования. В преступлении подозревают бывшего сотрудника, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 26 декабря 2024 года в управление полиции Кокшетау поступило заявление от руководства медицинского учреждения областного центра о хищении имущества. Сумма ущерба составила 16 млн тенге.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что кражу совершил бывший сотрудник больницы. Дождавшись удобного момента, он похитил кислородные баллоны, СМГ и рентген-аппаратуру, после чего вывез все на автомобиле", - рассказали в МВД.

По данному факту начато досудебное расследование.

Полицейские напоминают руководителям организаций о необходимости усиления мер безопасности: проведении регулярной проверки доступа к материальным ценностям, осуществлении контроля за перемещением оборудования и работой систем видеонаблюдения.

Ранее в больнице Астаны из шкафчика медсестры в раздевалке для сотрудников выкрали золотые украшения стоимостью почти 1 млн тенге. В краже заподозрили 20-летнего молодого человека, который проходил стажировку в качестве технического работника.

А в Экибастузе пенсионерка попала в больницу и обнаружила, что с ее банковского счета пропали 13 млн тенге. Вместе с женщиной в палате лежали несколько пациентов, все они были опрошены следователем. В итоге задержали одну из соседок по палате.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215517-oborudovanie-na-16-mln-tenge-propalo-iz-bolnicy-v-kokshetau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie