Оборудование на 16 млн тенге пропало из больницы в Кокшетау

Из медицинского центра в Акмолинской области совершили кражу дорогостоящего оборудования. В преступлении подозревают бывшего сотрудника, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 26 декабря 2024 года в управление полиции Кокшетау поступило заявление от руководства медицинского учреждения областного центра о хищении имущества. Сумма ущерба составила 16 млн тенге.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что кражу совершил бывший сотрудник больницы. Дождавшись удобного момента, он похитил кислородные баллоны, СМГ и рентген-аппаратуру, после чего вывез все на автомобиле", - рассказали в МВД.

По данному факту начато досудебное расследование.

Полицейские напоминают руководителям организаций о необходимости усиления мер безопасности: проведении регулярной проверки доступа к материальным ценностям, осуществлении контроля за перемещением оборудования и работой систем видеонаблюдения.

Ранее в больнице Астаны из шкафчика медсестры в раздевалке для сотрудников выкрали золотые украшения стоимостью почти 1 млн тенге. В краже заподозрили 20-летнего молодого человека, который проходил стажировку в качестве технического работника.

А в Экибастузе пенсионерка попала в больницу и обнаружила, что с ее банковского счета пропали 13 млн тенге. Вместе с женщиной в палате лежали несколько пациентов, все они были опрошены следователем. В итоге задержали одну из соседок по палате.